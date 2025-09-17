Perché mi dicevano vacca Clizia Incorvaia si confessa nello studio di Caterina Balivo

Nello studio di Caterina Balivo, a La Volta Buona, è andata in scena una puntata dal forte impatto emotivo. Protagonista Clizia Incorvaia, che ha scelto di raccontarsi a cuore aperto, rompendo il silenzio su un passato difficile che per anni ha nascosto dietro il sorriso e l’immagine patinata da modella. La puntata, in onda mercoledì 17 settembre 2025, ha riportato in primo piano il tema delicato del rapporto con il corpo, l’alimentazione e le insicurezze legate a un ambiente spesso spietato come quello della moda. >> “I prof non possono indossarle”. È caos nella scuola italiana: le regole choc L’occasione ha visto affiancarsi anche la testimonianza di Pietro Parisi, lo chef che ha combattuto e vinto la battaglia contro l’obesità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

perch233 dicevano vacca cliziaClizia Incorvaia: «Quando ero modella mi chiamavano "vacca", mangiavo una mela al giorno e indossavo pantaloni larghi per nascondere le mie forme» - Nello studio di Caterina Balivo — nella puntata in onda mercoledì 17 settembre 2025 — rompe il silenzio sul capitolo ... msn.com scrive

