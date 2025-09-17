Perché mi dicevano vacca Clizia Incorvaia si confessa nello studio di Caterina Balivo
Nello studio di Caterina Balivo, a La Volta Buona, è andata in scena una puntata dal forte impatto emotivo. Protagonista Clizia Incorvaia, che ha scelto di raccontarsi a cuore aperto, rompendo il silenzio su un passato difficile che per anni ha nascosto dietro il sorriso e l’immagine patinata da modella. La puntata, in onda mercoledì 17 settembre 2025, ha riportato in primo piano il tema delicato del rapporto con il corpo, l’alimentazione e le insicurezze legate a un ambiente spesso spietato come quello della moda. >> “I prof non possono indossarle”. È caos nella scuola italiana: le regole choc L’occasione ha visto affiancarsi anche la testimonianza di Pietro Parisi, lo chef che ha combattuto e vinto la battaglia contro l’obesità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
