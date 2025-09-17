Perché mamma orca non lascia andare il suo cucciolo morto La biologa marina | Segno del lutto
Il 12 settembre nello Stretto di Rosario è stata osservata una mamma orca trasportare sul muso il suo cucciolo morto, con il cordone ombelicale ancora attaccato. La biologa marina dell'istituto Tethys, Maddalena Jahoda, spiega: "È un comportamento tipico dei cetacei, legato all’istinto di mantenere in superficie piccoli per farli respirare. Ma è difficile non interpretarlo anche come un segno di lutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
