Perché indossava la mimetica Putin avvistato con l’uniforme militare il motivo è inquietante

L'agenzia di stampa statale russa Tass ha confermato che il presidente Vladimir Putin ha assistito di persona alle esercitazioni russo-bielorusse Zapad-2025, svoltesi presso il poligono di addestramento Mulino, nella regione di Nizhny Novgorod. Si tratta di una delle più imponenti manovre militari organizzate dalla Federazione Russa negli ultimi anni, e la loro collocazione geografica – a ridosso dei confini con l'Unione Europea – non ha mancato di alimentare tensioni e timori nelle cancellerie occidentali. Putin, apparso in uniforme mimetica, ha voluto sottolineare in prima persona la portata delle esercitazioni, che secondo lui vedono coinvolti circa 100.