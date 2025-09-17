Perché il Crotone Calcio è finito in amministrazione giudiziaria | tutte le intercettazioni dietro la decisione
“Dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari della Dda di Catanzaro sono emersi sufficienti indizi per ritenere che l’attività economica, compresa quella di carattere imprenditoriale, della FC Crotone s.r.l. è stata sottoposta, nel corso dell’ultimo decennio, direttamente o quantomeno indirettamente a condizioni di intimidazione e assoggettamento a opera di esponenti di articolate e ramificate cosche di ‘ndrangheta”. Il riferimento è all’ inchiesta “Glicine-Acheronte e questo è quanto scrivono la Procura Nazionale antimafia, la Dda di Catanzaro e il questore di Crotone che hanno chiesto e ottenuto dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale il provvedimento di amministrazione giudiziaria, per 12 mesi, nei confronti della società di calcio che milita nel girone C della Serie C. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
