“Dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari della Dda di Catanzaro sono emersi sufficienti indizi per ritenere che l’attività economica, compresa quella di carattere imprenditoriale, della FC Crotone s.r.l. è stata sottoposta, nel corso dell’ultimo decennio, direttamente o quantomeno indirettamente a condizioni di intimidazione e assoggettamento a opera di esponenti di articolate e ramificate cosche di ‘ndrangheta”. Il riferimento è all’ inchiesta “Glicine-Acheronte e questo è quanto scrivono la Procura Nazionale antimafia, la Dda di Catanzaro e il questore di Crotone che hanno chiesto e ottenuto dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale il provvedimento di amministrazione giudiziaria, per 12 mesi, nei confronti della società di calcio che milita nel girone C della Serie C. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché il Crotone Calcio è finito in amministrazione giudiziaria: tutte le intercettazioni dietro la decisione