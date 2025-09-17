Perché il 4 ottobre San Francesco può tornare a essere festivo

In questa notizia si parla di: perch - ottobre

Tenetevi pront? perché sabato 4 ottobre ci sarà una festa piena di musica e spettacolo! Alle 18:00 apriranno la serata Due impiccionu con una fava con un concerto reazionario fatto di rabbia e noia politica per una musica che ci faccia sentire meno sol - facebook.com Vai su Facebook

Ecobonus auto elettriche, perché slittano a ottobre e cosa cambia https://ift.tt/4a7ZIto - X Vai su X

Il 4 ottobre torna festa nazionale San Francesco: cosa cambia a scuola e in famiglia - Cosa significa per la scuola e le famiglie e perché è un'occasione da vivere con i figli ... Lo riporta nostrofiglio.it

San Francesco festa nazionale: il 4 ottobre diventa giorno festivo dal 2027 - Un’iniziativa parlamentare punta a introdurre la ricorrenza dedicata alla morte di San ... corriereromagna.it scrive