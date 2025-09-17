Perché i genitori dovrebbero anticipare certi discorsi con i figli maschi | I padri devono essere più aperti

Tra social media, pornografia precoce e nuove forme di dipendenza, i giovani m oggi crescono oggi in realtà complesse che spesso vanno ben oltre le capacità di comprensione di un bambino o un preadolescente. Per l’educatore americano Christopher Pepper anticipare le conversazioni su sesso, relazioni e sostanze diventa pertanto essenziale per offrire ai ragazzi punti di riferimento autentici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

