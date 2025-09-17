Perché Greta Thunberg lascia il consiglio direttivo della Flotilla | cosa sta succedendo

L’attivista Greta Thunberg ha cambiato nave ma fa ancora parte della missione verso Gaza come semplice volontaria. La decisione è arrivata per uno scontro tra gli organizzatori dell’iniziativa a proposito delle strategie comunicative adottate dal gruppo in questi ultimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dal clima a Gaza perché Greta Thunberg resta l’ossessione delle destre.

perch233 greta thunberg lasciaSumud Flotilla, Greta Thunberg lascia comitato direttivo - Secondo Il Manifesto avrebbe lasciato l'imbarcazione principale a capo della missione per trasferirsi in una barca più piccola ... Si legge su tg24.sky.it

perch233 greta thunberg lasciaFlotilla in acque internazionali, Greta lascia il direttivo: "Si parla troppo di noi e poco di Gaza" - Anche il giornalista e influencer Yusuf Omar annuncia su Instagram che abbandona la navigazione per ragioni di "strategia comunicativa" ... Secondo msn.com

