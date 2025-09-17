Perché Greta Thunberg lascia il consiglio direttivo della Flotilla | cosa sta succedendo
L’attivista Greta Thunberg ha cambiato nave ma fa ancora parte della missione verso Gaza come semplice volontaria. La decisione è arrivata per uno scontro tra gli organizzatori dell’iniziativa a proposito delle strategie comunicative adottate dal gruppo in questi ultimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Greta #Thunberg si è dimessa dal direttivo della #Flotilla, perché non è d'accordo con la Flotilla. Se la critica Greta Thunberg, forse possiamo farlo anche noi. - X Vai su X
Dal clima a Gaza perché Greta Thunberg resta l’ossessione delle destre.
Sumud Flotilla, Greta Thunberg lascia comitato direttivo - Secondo Il Manifesto avrebbe lasciato l'imbarcazione principale a capo della missione per trasferirsi in una barca più piccola ... Si legge su tg24.sky.it
Flotilla in acque internazionali, Greta lascia il direttivo: "Si parla troppo di noi e poco di Gaza" - Anche il giornalista e influencer Yusuf Omar annuncia su Instagram che abbandona la navigazione per ragioni di "strategia comunicativa" ... Secondo msn.com