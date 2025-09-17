Perché gli ha rovinato il trono Rosario salta tutto a Uomini e Donne per Lucia | Maria De Filippi scioccata

Un colpo di scena degno delle migliori soap opera ha scosso la registrazione di Uomini e Donne dello scorso martedì 16 settembre. Rosario Guglielmi, fresco di partecipazione a Temptation Island, era pronto a iniziare la sua esperienza come tronista, ma la sua avventura è durata appena una puntata. A mettergli i bastoni tra le ruote è stata l’ex fidanzata Lucia Ilardo, che con una rivelazione clamorosa ha costretto Maria De Filippi a interrompere sul nascere il percorso del giovane. Il pubblico presente in studio, accorso anche per assistere alla puntata che prevedeva la presenza di Filippo Bisciglia, si è trovato davanti a una scena imprevista e carica di tensione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it