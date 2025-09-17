Perché Furlani ha rischiato una sanzione subito dopo l'oro ai Mondiali | lo ha salvato la mamma

Mattia ha tolto il pettorale per l'euforia dopo la medaglia nel salto in lungo. "Rimetti il numero, perché è possibile la sanzione", gli dice la madre coach. Un gesto genuino ma che non è permesso, cosa prevede il regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

perch233 furlani ha rischiatoPerché Furlani ha rischiato una sanzione subito dopo l’oro ai Mondiali: lo ha salvato la mamma - “Rimetti il numero, perché è possibile la sanzione”, gli dice la madre coach. Riporta fanpage.it

perch233 furlani ha rischiatoAtletica: Mei, 'Furlani ha tirato fuori gli attributi, a vent'anni il limite è il cielo' - "E' venuto fuori da una situazione molto complicata, ha rischiato di non essere tra gli otto che facevano i tre salti finali. Si legge su lanuovasardegna.it

