Per ora Conte-Guardiola è 4-3 solo Luis Enrique ha una percentuale di vittorie più alta con Pep Corsport

Conte-Guardiola 4-3. Gli scontri diretti tra i due tecnici – avvenuti tutti in Premier League – vedono l'allenatore del Napoli in vantaggio. Ha una percentuale di vittorie del 57%, solo Luis Enrique ha fatto meglio col 60%. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: Antonio Conte sa come battere Pep Guardiola. Lo ha già fatto in passato, lo ha fatto spesso in carriera durante i loro incroci in Premier League. L'ultimo il 5 febbraio 2023, Tottenham-City 1-0, gol di Kane dopo un quarto d'ora.

