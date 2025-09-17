Per la pace in Palestina | Uil Liguria approva un documento e si mobilita

Genovatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’assemblea dell’esecutivo regionale, che si è svolta nella giornata di mercoledì 17 settembre, Uil Liguria ha approvato all’unanimità un documento intitolato “Per la pace in Palestina: fermiamo il massacro”. Il sindacato si schiera "contro la sopraffazione, la guerra e l’orrore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

