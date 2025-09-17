Per la pace in Palestina | Uil Liguria approva un documento e si mobilita
Durante l’assemblea dell’esecutivo regionale, che si è svolta nella giornata di mercoledì 17 settembre, Uil Liguria ha approvato all’unanimità un documento intitolato “Per la pace in Palestina: fermiamo il massacro”. Il sindacato si schiera "contro la sopraffazione, la guerra e l’orrore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: pace - palestina
In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”
Adesioni e distinguo per la manifestazione «Pace e giustizia per la Palestina»
Gaza, Netanyahu: "Modifiche a accordo di pace chieste da Hamas inaccettabili", tregua in bilico Israele-Palestina, oltre 70 morti in 24 ore
Segnaliamo il Concerto per la Pace in Palestina di domani a Carrara, promosso da Gaza Fuorifuoco - Palestina , invitando tutte e tutti a partecipare. - facebook.com Vai su Facebook
Perché è fallito il cosiddetto “processo di pace” e perché la soluzione “due popoli due stati” non è praticabile? Lo abbiamo chiesto allo storico israeliano Ilan Pappé, autore della «Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina», un prezioso vademecum p - X Vai su X
Per la pace in Palestina: Uil Liguria approva un documento e si mobilita; A Pisa manifestazione per la pace in Palestina interrotta brutalmente dalla polizia; Uil Liguria approva all’unanimità documento su Palestina: “Siamo dalla parte del diritto internazionale e dei civili che muoiono sotto le macerie”.
Pace in Palestina e sostegno alla Flotilla, sabato a Genova manifestazione davanti alla prefettura - Domani, sabato 6 settembre, in tutto il Paese si terrà la mobilitazione “ Fermiamo la barbarie” organizzata dalla Cgil nazionale a sostegno della pace in Palestina e della missione della Global Sumud ... Riporta msn.com
Pace in Palestina, sabato la manifestazione Cgil a Genova - Sabato 6 settembre si terrà la mobilitazione nazionale organizzata dalla Cgil a sostegno della pace in Palestina e della missione della Global Sumud Flotilla. msn.com scrive