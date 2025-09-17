In questa notizia si parla di: primi - anni

La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato

“Meglio tardi che mai”: Ghali prende la patente a 32 anni e festeggia. I fan ironici: “Proverai le prime uscite, i primi fermi della polizia, tutto questo non ha età”

Green day e il road trip comico ispirato ai primi anni della band

Ho conosciuto Sergio Frau nei primi anni duemila. Me lo presentò Nicola Porcu, grande amico, socio fondatore Nurnet, sommozzatore professionista e Ispettore onorario della Sovrintendenza per i Beni Subacquei. Nicola è scomparso nell'agosto del 2015, m

Per i primi 50 anni dello Stadio Curi sarà festa grande: eventi sportivi, culturali e di memoria collettiva; Lo stadio Euganeo di Padova sbalordisce per i 50 anni della Vergine di Ferro; Vasco Rossi e il doppio concerto a Bologna dell'11 e 12 giugno, 50 fan piazzano le loro tende vicino allo stadio a quattro giorni dal live: «Vogliamo essere davanti a tutti».

Fiorello Uno show allo stadio di San Siro per i vent’anni di carriera e le 50 candeline - «Per i miei primi 50 anni mi regalerò San Siro»: Fiorello saluta con questo progetto il 2010, l anno in cui taglierà il traguardo del mezzo secolo di età, il prossimo 16 maggio. Scrive ilgiornale.it

Ma che fine farà lo stadio? I suoi primi 70 anni e ora l’inchiesta - La decisione del Comune e dei due club sulla demolizione pareva presa, dopo esposti e ricorsi che datano dal 2020. Segnala msn.com