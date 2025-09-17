Per i bookmakers il City ha già vinto | il pareggio del Napoli è quotato a 4

Il Napoli ha poche, pochissime, possibilità di fermare il City a Manchester. Praticamente tutti i bookmakers – riporta Agipronews – puntano sugli inglesi. La vittoria della squadra di Guardiola è offerta a 1,65 su Snai, mentre pareggio e successo del Napoli sono in lavagna rispettivamente a 4 e 4,90. E’ un affare, il Napoli: se punti un euro e gli azzurri vincono ne porti a casa quasi 5. Tre dei quattro precedenti tra le due squadre sono finiti con almeno tre reti complessive e gli esperti prevedono una sfida da Over anche domani: questo esito è visto a 1,70 su Planetwin365, mentre l’Under è fissato addirittura a 2,05. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

