Pepito Rossi distrugge Luis Suarez | Nessun rispetto fuori dal campo sei bravo quanto lo sei come uomo

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Rossi ha zero stima per Luis Suarez come uomo e non lo nasconde: "Ha dei comportamenti che sono una schifezza. Non mi interessa chi sei. Fuori dal campo nessun rispetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

