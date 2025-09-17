Pensioni via agli accertamenti sull’esistenza in vita

Da oggi, 17 settembre, prendono ufficialmente il via le verifiche sui connazionali residenti in Europa, Africa e Oceania, con l’esclusione dei Paesi scandinavi e dell’Europa orientale, già interessati da una precedente fase di accertamenti. Negli ultimi anni è aumentato il numero di italiani che hanno scelto di trascorrere la propria pensione all’estero. Per ridurre il rischio di versamenti indebiti a seguito del decesso dei beneficiari, l’Inps ha deciso di intensificare i controlli sulle pensioni erogate fuori dall’Italia. Come funzionano le verifiche. Attraverso il messaggio n. 2624 del 9 settembre, l’Inps ha comunicato che sarà Citibank a gestire la spedizione delle richieste di accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati all’estero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

