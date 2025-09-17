Le pensioni perdono sempre più potere d’acquisto. Tanto che in 30 anni le pensioni medio-alte hanno perso oltre un quarto del loro valore, con il caso limite delle pensioni da 10mila euro lordi al mese che hanno visto svanire quasi 180mila euro. Questo il messaggio principale contenuto in uno studio presentato da Cida e Centro studi e ricerche itinerari previdenziali con l’obiettivo di accendere un faro sul tema della mancata rivalutazioni delle pensioni. A soffrire l’effetto delle mancate indicizzazioni degli assegni all’ inflazione sono soprattutto i ‘pensionati del ceto medio’, circa 1,8 milioni di persone con redditi dai 35mila euro in su: un segmento pari a poco meno del 14% del totale, che garantisce però il 46,33% dell’Irpef dell’intera categoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

