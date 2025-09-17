Roma, 17 set. (AdnkronosLabitalia) - Scaduta nel dicembre 2021 la disciplina transitoria introdotta dalla legge numero 1472013 (più volte rinnovata), è stato infatti ripristinato lo schema originariamente stabilito dalla normativa del 1996, che prevedeva una rivalutazione a scaglioni al 100% dell'inflazione per la quota di pensione di importo fino a 4 volte il trattamento minimo Inps (per il 2022 pari a circa 525 euro al mese); al 90% dell'inflazione per l'importo compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (tm); al 75% dell'inflazione oltre 5 volte il tm. E' questa la fotografia scattata da Itinerari Previdenziali e Cida in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 'La svalutazione delle pensioni in Italia': studio che analizza gli effetti sulle rendite dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni applicati negli ultimi trent'anni, concentrandosi soprattutto sulle novità introdotte dalle più recenti manovre finanziarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pensioni, Itinerari previdenziali-Cida: i numeri delle svalutazioni più recenti