Pensioni Brambilla Itinerari Previdenziali | Cambio regole mina coesione sociale
Roma, 17 set. (AdnkronosLabitalia) - "Il monitoraggio dell'Ocse, chiamato Pension at a Glance, ci dice che Italia e Austria sono gli unici Paesi che arbitrariamente cambiano le regole del gioco in tema di pensioni. Il sistema pensionistico è il più grande patto intergenerazionale che un Paese può fare, cambiare le regole in continuazione significa mettere in dubbio l'intero sistema. Un problema sottovalutato dalla politica e dalla Corte costituzionale che può minare la coesione sociale". A dirlo Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali, in occasione della presentazione dell'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 'La svalutazione delle pensioni in Italia'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Riforma Pensioni 2026: uscita a 64 anni scatena il dibattito, le parole di Brambilla e Corbello
