Pedullà senza mezzi termini | Con Koopmeiners la Juve gioca in 10 Poi parla così di Vlahovic e Locatelli | il commento post Juve Borussia Dortmund – VIDEO

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pedullà senza mezzi termini dopo il pareggio della Juve contro il Borussia Dortmund: ecco cosa ha detto. Alfredo Pedullà ha commentato il rocambolesco 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund, fornendo una visione critica ma dettagliata sulla prestazione della squadra bianconera. Secondo il giornalista, il pareggio può essere letto quasi come una vittoria, considerando quanto la partita si fosse messa male per la Juventus dopo un inizio difficile. L’analisi di Pedullà si concentra in particolare sulle scelte tattiche di Tudor, mettendo in discussione la posizione e il rendimento di alcuni giocatori chiave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

