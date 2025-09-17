Pedrola nuovo stop | l' esito degli esami
Non c'è pace per Estanis Pedrola. Il talentuoso calciatore della Sampdoria è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro. Un infortunio che potrebbe portare a uno stop fino a due mesi. Crisi Sampdoria: è. 🔗 Leggi su Today.it
Sampdoria, Pedrola: muscoli di cristallo. Si teme un nuovo lungo stop
? Donati cambia la #Sampdoria? Il nuovo acquisto Barak possibile collante tra centrocampo e attacco. ? Coda unica punta, Pedrola esterno sinistro offensivo, Depaoli esterno destro con compiti difensivi. Contro il #Cesena è questa la probabile formaz - facebook.com Vai su Facebook
https://blucerchiati.net/2025/08/22/verso-il-modena-giordano-in-gruppo-differenziato-per-pedrola/… 3 giorni a #SampModena. Stamattina nuova seduta tattica con partitella. È tornato in gruppo Giordano. ?Differenziato sul campo per Pedrola. Domani nuov - X Vai su X
