Pedaggi meno cari da gennaio Nuove tariffe sulle autostrade
Roma, 17 gennaio 2025 – Da gennaio viaggiare in autostrada costerà di meno, e se la strada è bloccata da cantieri si potrà chiedere un rimborso. A garantirlo è il presidente dell’ Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo durante la presentazione della relazione annuale alla Camera. “I pedaggi autostradali saranno legati agli effettivi investimenti realizzati. Siamo assolutamente certi che ci sarà un beneficio per l’utenza e quindi i pedaggi subiranno una riduzione". Ancora incertezze sugli effettivi costi, visto che il sistema tariffario sarà approvato solo nelle prossime settimane ed entrerà in vigore a gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
