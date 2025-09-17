Pedaggi meno cari da gennaio Nuove tariffe sulle autostrade

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 gennaio 2025 –  Da gennaio viaggiare in autostrada costerà di meno, e se la strada è bloccata da cantieri si potrà chiedere un rimborso. A garantirlo è il presidente dell’ Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo durante la presentazione della relazione annuale alla Camera. “I pedaggi autostradali saranno legati agli effettivi investimenti realizzati. Siamo assolutamente certi che ci sarà un beneficio per l’utenza e quindi i pedaggi subiranno una riduzione". Ancora incertezze sugli effettivi costi, visto che il sistema tariffario sarà approvato solo nelle prossime settimane ed entrerà in vigore a gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pedaggi meno cari da gennaio nuove tariffe sulle autostrade

© Quotidiano.net - Pedaggi meno cari da gennaio. Nuove tariffe sulle autostrade

In questa notizia si parla di: pedaggi - meno

Pedaggi autostrade meno cari da gennaio. E rimborsi del pagamento in caso di cantieri. Cosa cambia

Da gennaio pedaggi nelle autostrade meno cari: nuove tariffe, ma i prezzi non scenderanno prima del 2027

Pedaggi autostradali meno cari dal 2026 e rimborsi agli automobilisti per i cantieri: cosa c'è di vero

Da gennaio pedaggi per le autostrade meno cari; Autostrade, pedaggi meno cari in arrivo: da gennaio 2026 nuovo sistema tariffario; Autostrade, pedaggi meno cari da gennaio 2026 e rimborsi in caso di cantieri.

pedaggi meno cari gennaioAutostrade, pedaggi meno cari da gennaio 2026. In arrivo rimborsi in caso di cantieri - «I pedaggi autostradali saranno legati agli effettivi investimenti realizzati. Riporta msn.com

pedaggi meno cari gennaioAutostrade, pedaggi meno cari in arrivo: da gennaio 2026 nuovo sistema tariffario - Leggi su Sky TG24 l'articolo Autostrade, pedaggi meno cari in arrivo: da gennaio 2026 nuovo sistema tariffario ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pedaggi Meno Cari Gennaio