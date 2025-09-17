© Ilmessaggero.it - Pedaggi autostrade meno cari da gennaio. E rimborsi del pagamento in caso di cantieri. Cosa cambia

Pedaggi autostradali meno cari . A partire dal prossimo gennaio . Le novità del sistema tariffario dei costi al casello è stata annunciata dal presidente dell'Autorità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

In questa notizia si parla di: pedaggi - autostrade

Autostrade, arriva la stoccata: verso un aumento dei pedaggi dal primo agosto

Autostrade, aumento dei pedaggi dal primo agosto

Autostrade, aumento pedaggi in vista. M5s affonda sul governo: “Un piano per trovare i soldi che servono per il riarmo”

Pedaggi autostrade, Gazzetti e Simiani (Pd): "Aumenti immotivati sulla costa che colpiscono cittadini ed imprese dei nostri territori" - X Vai su X

Caro pedaggio, quanto incide in una piccola azienda: «In Francia si sarebbero ribellati. Noi, le solite pecore» - facebook.com Vai su Facebook

Da gennaio pedaggi per le autostrade meno cari; Autorità di regolazione dei Trasporti: da gennaio pedaggi autostradali meno cari; Zaccheo, da gennaio pedaggi per autostrade meno cari.

Da gennaio pedaggi per le autostrade meno cari - Siamo assolutamente certi che ci sarà un beneficio per l'utenza e quindi i pedaggi subiranno una riduzione". Riporta ansa.it

Pedaggi autostrade meno cari da gennaio. E rimborsi del pagamento in caso di cantieri - Le novità del sistema tariffario dei costi al casello è stata annunciata dal presidente dell'Autorità ... Come scrive msn.com