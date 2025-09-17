Pechino muove le navi da guerra | cosa succede nel Mar Cinese Meridionale

La Cina ha effettuato un nuovo " pattugliamento di routine" in una zona contesa del Mar Cinese Meridionale, la seconda organizzata in meno di due settimane in mezzo alle crescenti tensioni con le Filippine. Pochi giorni fa, tra l'altro, Pechino aveva annunciato piani per istituire una riserva naturale nazionale nei pressi di Scarborough Shoal, un atollo corallino rivendicato tanto dal governo cinese quanto da quello di Manila. Nelle ultime settimane il Dragone ha condotto pattugliamenti frequenti e criticato le Filippine per aver '' ripetutamente cercato l'influenza di potenze esterne ''. Ecco che cosa sta succedendo in questa regione marittima epicentro di continue tensioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

