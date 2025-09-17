Pd scelto Jacopo Zanotti | Priorità a lavoro e sanità

Domenica si è conclusa a Reggio Emilia la Festa Nazionale dell’Unità. Ed è stata anche l’occasione per riunire per la prima seduta la nuova segreteria regionale del Partito Democratico guidata dal segretario, Luigi Tosiani. Tra i 18 componenti vi è anche il forlivese Jacopo Zanotti, avvocato, 41 anni, già consigliere comunale dal 2014 al 2024. Neopapà, la sua compagna di vita è Valentina Ancarani, consigliera regionale del Pd. Nel 2024 Zanotti aveva scelto di non ricandidarsi per una nuova esperienza in municipio. Nei mesi scorsi è stato riconfermato segretario del circolo dem di Ca’ Ossi. "Voglio ringraziare sia il segretario regionale, Luigi Tosiani, sia il segretario di federazione, Enrico Monti, per la fiducia che mi hanno accordato – afferma Zanotti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

