Pd scelto Jacopo Zanotti | Priorità a lavoro e sanità
Domenica si è conclusa a Reggio Emilia la Festa Nazionale dell’Unità. Ed è stata anche l’occasione per riunire per la prima seduta la nuova segreteria regionale del Partito Democratico guidata dal segretario, Luigi Tosiani. Tra i 18 componenti vi è anche il forlivese Jacopo Zanotti, avvocato, 41 anni, già consigliere comunale dal 2014 al 2024. Neopapà, la sua compagna di vita è Valentina Ancarani, consigliera regionale del Pd. Nel 2024 Zanotti aveva scelto di non ricandidarsi per una nuova esperienza in municipio. Nei mesi scorsi è stato riconfermato segretario del circolo dem di Ca’ Ossi. "Voglio ringraziare sia il segretario regionale, Luigi Tosiani, sia il segretario di federazione, Enrico Monti, per la fiducia che mi hanno accordato – afferma Zanotti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scelto - jacopo
Chi è Jacopo Vasamì, stellina del tennis italiano che Sinner ha scelto per allenarsi a Wimbledon
Ferrari Niccolo' e Cameli Agnese,sono lieti di annunciare l'arrivo del piccolo Jacopo nel mese di dicembre. Vi ringraziamo per aver scelto lo staff di Babyclub per questa meravigliosa avventura La lista nascita sarà visibile in negozio oppure onl - facebook.com Vai su Facebook
Pd, scelto Jacopo Zanotti: Priorità a lavoro e sanità; Corso della Repubblica, polemica in Consiglio Comunale. Il Pd: Una colata di asfalto nero. RinnoviAmo: Riqualificazione sbagliata; Pd, è iniziata l’era Monti. Ecco la nuova squadra.
Pd, rinnovi nei circoli. Zanotti e Massa confermati. In quattro nel partito regionale - Tra i segretari di circolo confermati in questa tornata congressuale c’era anche Gabriele Nuzzolo, prima che un tragico incidente interrompesse la sua giovane vita. Si legge su ilrestodelcarlino.it