«Dobbiamo avere più equilibrio», ha detto Bremer ancora col fiato corto, poco dopo il 4-4 con il Borussia Dortmund. Sembrava un passeggero sopravvissuto a un disastro aereo, scampato a un incidente potenzialmente mortale. La Juventus ha subito quattro gol nel secondo tempo, sette in due partite tra il derby d’Italia con l’Inter e l’esordio in Champions League. Sabato sera ha vinto con un gol di Adzic all’ultimo secondo, ieri è riuscita a segnarne addirittura due nei minuti di recupero. Anche le parole di Tudor a fine partita sono difficili da interpretare. Da una parte c’era ancora in circolo l’euforia per il gol di Kelly all’ultimo secondo, insperato, un piacere prolungato dal controllo al VAR, un gol che prova la seconda volta in pochi giorni la voglia e il carattere della squadra bianconera; dall’altra è chiaro a tutti che non si può andare troppo lontano così. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Pazza Juve amala