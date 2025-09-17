Pazza Juve amala
«Dobbiamo avere più equilibrio», ha detto Bremer ancora col fiato corto, poco dopo il 4-4 con il Borussia Dortmund. Sembrava un passeggero sopravvissuto a un disastro aereo, scampato a un incidente potenzialmente mortale. La Juventus ha subito quattro gol nel secondo tempo, sette in due partite tra il derby d’Italia con l’Inter e l’esordio in Champions League. Sabato sera ha vinto con un gol di Adzic all’ultimo secondo, ieri è riuscita a segnarne addirittura due nei minuti di recupero. Anche le parole di Tudor a fine partita sono difficili da interpretare. Da una parte c’era ancora in circolo l’euforia per il gol di Kelly all’ultimo secondo, insperato, un piacere prolungato dal controllo al VAR, un gol che prova la seconda volta in pochi giorni la voglia e il carattere della squadra bianconera; dall’altra è chiaro a tutti che non si può andare troppo lontano così. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: pazza - juve
Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter
Ultimissime Juve LIVE: pazza idea Como per Douglas Luiz! L’affare può andare in porto così…ecco lo scenario!
Ultimissime Juve LIVE: pazza idea Como per Douglas Luiz! Cosa manca per Sancho, novità sul futuro di Osimhen
Juve da impazzire: i bianconeri acciuffano il 4-4 con Kelly all’ultimo secondo contro il Borussia Dortmund al termine di una partita pazza, a segno anche Vlahovic con una doppietta e Yildiz con una perla “alla Del Piero” - facebook.com Vai su Facebook
Anche col Borussia Dortmund è ‘pazza’ Juve, Tudor: “Se si continua ogni gara così non si finisce più, ma non potevamo fare meglio” - X Vai su X
Pazza Juve amala; Tuttosport 'ruba' l'inno e punge l'Inter: Pazza Juve amala!; Pazza Juve amala!: la prima pagina di Tuttosport dopo il Derby d'Italia.
Tuttosport 'ruba' l'inno e punge l'Inter: "Pazza Juve amala!" - ": titolo evocativo quello scelto oggi da Tuttosport per la prima pagina. Lo riporta tuttonapoli.net
È una pazza Juventus - 4 clamoroso dei bianconeri con due gol nel recupero. Da msn.com