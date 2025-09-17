Paziente con Hiv positivo al Covid per oltre due anni il caso record | Infezione durata 750 giorni

Un uomo di 41 anni affetto da Hiv-1 in stadio avanzato ha avuto un’infezione acuta da Covid e cinque ricoveri in ospedale nel giro di 24 mesi. Il suo caso è al centro di uno studio pubblicato sulla rivista specializzata Lancet. L’uomo è stato seguito da un team di ricercatori dell’Università di Boston, che hanno poi redatto il paper scientifico. Sarebbe stata proprio la sua condizione di immunodepressione a causare il protrarsi dell’infezione. 750 giorni in totale, in cui il virus non è mai stato eliminato. Non si tratterebbe quindi di long-Covid, ma di replicazione virale del Sars-CoV-2, che ha causato sintomi respiratori così persistenti. 🔗 Leggi su Open.online