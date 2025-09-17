Paziente con Hiv positivo al Covid per oltre due anni il caso record | Infezione durata 750 giorni
Un uomo di 41 anni affetto da Hiv-1 in stadio avanzato ha avuto un’infezione acuta da Covid e cinque ricoveri in ospedale nel giro di 24 mesi. Il suo caso è al centro di uno studio pubblicato sulla rivista specializzata Lancet. L’uomo è stato seguito da un team di ricercatori dell’Università di Boston, che hanno poi redatto il paper scientifico. Sarebbe stata proprio la sua condizione di immunodepressione a causare il protrarsi dell’infezione. 750 giorni in totale, in cui il virus non è mai stato eliminato. Non si tratterebbe quindi di long-Covid, ma di replicazione virale del Sars-CoV-2, che ha causato sintomi respiratori così persistenti. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: paziente - positivo
Scoperto caso di Dengue. Paziente positivo al test, scatta la disinfestazione: "Controlli e profilassi"
Febbre del Nilo, deceduta una paziente. Positivo un ultraottantenne #westnile - X Vai su X
Tgr Rai Lombardia. . Paziente positivo al virus Chikungunya a San Donato Milanese - facebook.com Vai su Facebook
Paziente con Hiv positivo al Covid per oltre due anni, il caso record: «Infezione durata 750 giorni; Co-infezione di Covid-19, Hiv e vaiolo delle scimmie per un 36enne italiano; HIV, i pazienti sieropositivi in terapia antiretrovirale non trasmettono il virus.
Paziente con Hiv positivo al Covid per oltre due anni, il caso record: «Infezione durata 750 giorni» - Il caso del 41enne è al centro di uno studio pubblicato sulla rivista specializzata "Lancet" L'articolo Paziente con Hiv positivo al Covid per oltre due anni, il caso record: «Infezione durata 750 gio ... Secondo msn.com
Covid, caso record di un uomo con Hiv: l’infezione è durata 2 anni - Un’infezione da Covid che ha superato due anni su un uomo di 41 anni con Hiv. Scrive repubblica.it