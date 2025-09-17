Paura per Trump | vicino contatto tra l’Air Force One e un volo Spirit Airlines
Attimi di tensione nei cieli statunitensi. Lunedì scorso, secondo quanto ricostruito dalle autorità federali e dai dati radar, l’ Air Force One con a bordo Donald Trump ha rischiato un incontro ravvicinato con il volo Spirit Airlines 1300, in rotta da Fort Lauderdale verso Boston. La dinamica. L’episodio è avvenuto sopra il Long Island Sound, nel momento in cui l’aereo presidenziale lasciava lo spazio aereo statunitense diretto nel Regno Unito. Il volo Spirit stava guadagnando quota e le due traiettorie si sono ritrovate convergenti. Secondo le rilevazioni di Flightradar24, i due velivoli hanno mantenuto una distanza laterale tra le 8 e le 11 miglia (13–18 km), con una differenza di altitudine di circa 9. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: paura - trump
Retate e paura svuotano negozi e locali: la campagna anti-migranti di Trump ferma l’economia nei quartieri latini
Paura per Donald Trump: l’annuncio della famiglia, è gravemente malato
Il logo, i soldi, la paura di Trump: come sarà l’America Party di Elon Musk
Per il futuro guarda alla sinistra, critica ma non rassegnata: "Renzi, se si liberasse della sua egolatria, sarebbe ancora un ottimo leader". E sul presente: "Musk è un genio, ma l’incontro con Trump mi fa paura". - facebook.com Vai su Facebook
Al Thani vede Trump a New York e gli chiede compensazioni dopo l'attacco di Doha. Il futuro incerto del negoziato su Gaza e la paura di essere il prossimo obiettivo dell'Idf - di Luca Gambardella - X Vai su X
Basta con l’aver paura di Trump; Keller-Sutter, la presidente svizzera che non ha paura di Trump: la telefonata e il «corso intensivo di economia e politica economica»; Trump: «L’America è tornata». E il nuovo ordine mette paura.
Paura per Trump: vicino contatto tra l’Air Force One e un volo Spirit Airlines - Lunedì scorso, secondo quanto ricostruito dalle autorità federali e dai dati radar, l’Air Force One con a bordo ... thesocialpost.it scrive