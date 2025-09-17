Paura per Trump | vicino contatto tra l’Air Force One e un volo Spirit Airlines

Attimi di tensione nei cieli statunitensi. Lunedì scorso, secondo quanto ricostruito dalle autorità federali e dai dati radar, l’ Air Force One con a bordo Donald Trump ha rischiato un incontro ravvicinato con il volo Spirit Airlines 1300, in rotta da Fort Lauderdale verso Boston. La dinamica. L’episodio è avvenuto sopra il Long Island Sound, nel momento in cui l’aereo presidenziale lasciava lo spazio aereo statunitense diretto nel Regno Unito. Il volo Spirit stava guadagnando quota e le due traiettorie si sono ritrovate convergenti. Secondo le rilevazioni di Flightradar24, i due velivoli hanno mantenuto una distanza laterale tra le 8 e le 11 miglia (13–18 km), con una differenza di altitudine di circa 9. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

