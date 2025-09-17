Paura nella notte in città | appartamento in fiamme un uomo in salvo
BRINDISI - Una notte non del tutto tranquilla per i residenti del quartiere Sant'Elia di Brindisi, dove le fiamme sono divampate in un appartamento di via Benvenuto Cellini, costringendo all'evacuazione dell'intero piano superiore dello stabile. È avvenuto intorno alle 00:30. Una squadra dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: paura - notte
Minaccia l’ex compagna con la pistola, paura nella notte. Arrestato, lei lo aveva già denunciato
Pestato a sangue, notte di paura. Violenza in piazza a Ponsacco: “Li aveva redarguiti per la velocità”
Paura al campeggio: scoppia un incendio nella notte, a fuoco due bungalow e una roulotte
MONTERONI DI LECCE – Paura nella notte in via Bolzano, dove un’Audi A4 parcheggiata in strada è stata avvolta dalle fiamme intorno all’1.14. L’incendio, domato dai Vigili del Fuoco di Lecce, ha danneggiato la parte anteriore del mezzo. Sul posto anche i - facebook.com Vai su Facebook
Notte di paura per una donna scomparsa a Talenti: elicottero e droni per le ricerche - X Vai su X
Missile su Gaza paura e caos dopo l’esplosione | città in fuga nella notte.
Paura nella notte: incendio in un appartamento, donna portata in ospedale - Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti nella frazione ... Segnala lanazione.it
Incendio nella notte, appartamento in fiamme al Falcon Residence - Tanta paura tra i residenti ma per fortuna al momento del rogo all’interno dell’appartamento non c’era nessuno e non si ... Secondo ilgiorno.it