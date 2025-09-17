Paura in ospedale a Napoli l' attore di Mare Fuori Artem Tkachuk dà in escandescenze e danneggia un macchinario

Avrebbe danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso l'attore 25enne Artem Tkachuk, giunto oggi in forte stato di agitazione nel pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Il giovane avrebbe anche tentato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri di una pattuglia mobile di zona. Per motivi ancora da chiarire, il giovane attore è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Paura in ospedale a Napoli, l'attore di “Mare Fuori” Artem Tkachuk dà in escandescenze e danneggia un macchinario

