Paura in ospedale a Napoli l' attore di Mare Fuori Artem Tkachuk dà in escandescenze e danneggia un macchinario

Avrebbe danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso l' attore 25enne Artem Tkachuk , giunto oggi in forte stato di agitazione nel pronto soccorso dell’ ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli . Il giovane avrebbe anche tentato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri di una pattuglia mobile di zona. Per motivi ancora da chiarire, il giovane attore è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

In questa notizia si parla di: paura - ospedale

