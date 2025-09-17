Antonello Pisu è l ‘ex marito di Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia che ha scelto di seguire le orme del padre Enzo dedicando totalmente la propria vita al concorso di bellezza. La Mirigliani, tuttavia, non ha trascurato la propria vita privata riuscendo anche a vivere una storia d’amore che è stata coronata dal matrimonio e dalla nascita di un figlio, Nicola. Antonello Pisu lavora nel campo dell’imprenditoria e vive in Trentino Alto Adige, separato dal resto della famiglia. I rapporti sono stati abbastanza complicati e di lui ha parlato, in alcune interviste, la stessa Mirigliani, parlando del momento difficile affrontato dal figlio Nicola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Patrizia Mirigliani sull’ex marito Antonello Pisu: “Aveva un’altra famiglia e non è stato presente nei periodi bui”