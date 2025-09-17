Passo in avanti alla Camera per istituire la Festa nazionale per San Francesco | il 4 ottobre Assisi capitale del dialogo
Un passo in avanti importante, anzi decisivo, per la futura approvazione di Camera e Senato, il via libera della Commissione Affari Istituzionali della proposta di legge per istituire il 4 ottobre, il giorno di San Francesco, festa nazionale per la tutela del Creato, la Pace e la fratellanza dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: passo - avanti
Separazione delle carriere, Meloni: "Passo avanti fondamentale per una giustizia più giusta" – Il video
Dune 4: il passo avanti grazie a denis villeneuve
L’Europa fa un passo avanti verso un ecosistema dell’IA
Novità in casa Sophos! “Sophos AI Assistant” fa un passo avanti: ora offre Security Analyst e Threat Hunter, flussi di lavoro basati sui ruoli, prompt intelligenti e molto altro per rendere più semplice e potente la gestione di alert, indagini e caccia alle minacce. # - facebook.com Vai su Facebook
Un importante passo avanti verso il rafforzamento della #pioppicoltura nazionale: 5 regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, FVG) e i principali attori coinvolti sottoscrivono la Nuova intesa per lo sviluppo della filiera del #pioppo Il commento di - X Vai su X
Passo in avanti alla Camera per istituire la Festa nazionale per San Francesco: il 4 ottobre Assisi capitale del dialogo; Semaforo verde alla Camera al ddl Montagna, manca solo un ultimo sì; Gaia Tortora contro il Pd sulla giornata per le vittime di errori giudiziari: Fate pietà, cos'è successo.
Speranza: “Voto unanime Camera, primo importante passo avanti” - "Il sì unanime della Camera dei Deputati al Testo Unico sulle Malattie Rare rappresenta un primo importante passo in avanti perché grazie alla semplificazione delle normative esistenti ... Si legge su quotidianosanita.it
Ddl montagna: Calderoli, passo avanti con ok Camera, dignita' per terre alte - 'Nuovo passo avanti per il disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato oggi alla Camera. Lo riporta ilsole24ore.com