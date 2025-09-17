Passante rapinato al Parco Mita Arrestato 32enne irregolare
Con un coltello ha rapinato un passante al Parco Mita ed è stato poi arrestato. Nella giornata di lunedì la Polizia di Stato di Faenza ha tratto in arresto per rapina un cittadino di marocchino di trentadue anni che, mentre si aggirava all’interno del parco Mita, aveva minacciato con un coltello un passante, derubandolo di alcuni acquisti che aveva appena fatto e di una quarantina di euro. L’intervento tempestivo degli operatori del Commissariato, sulla base della descrizione dell’autore del fatto fornita dalla vittima, ha permesso di rintracciare immediatamente il presunto autore della rapina che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quanto sottratto alla vittima, del coltello e di un’ulteriore lama da cucina, tutto poi sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: passante - rapinato
Bologna, passante aggredito e rapinato per strada: due arresti
Passante minacciato con un coltello al parco, 32enne arrestato per rapina - X Vai su X
#Faenza, Parco Mita: arrestato marocchino 32enne per rapina aggravata. Minaccia un passante con un coltello e gli ruba acquisti e contanti; fermato dalla Polizia con refurtiva e due lame addosso. Arresto convalidato, disposta la custodia in carcere. https://ww - facebook.com Vai su Facebook
Passante rapinato al Parco Mita. Arrestato 32enne irregolare; Faenza, rapina a mano armata nel parco Mita: 32enne minaccia passante con un coltello e viene arrestato; Minaccia un passante con un coltello al Parco Mita: arrestato per rapina aggravata.
Faenza, rapina a mano armata nel parco Mita: 32enne minaccia passante con un coltello e viene arrestato - Un uomo di 32 anni arrestato a Faenza per rapina aggravata: minacciato un passante con un coltello nel parco Mita, convalidato l'arresto. Segnala virgilio.it
Rapina al Parco Mita. La Polizia di Stato di Faenza arresta un 32enne - La Polizia di Stato di Faenza ha arrestato un cittadino marocchino di trentadue anni per una rapina avventa ieri pomeriggio al Parco Mita. Secondo ravennanotizie.it