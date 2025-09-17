passante rapinato al parco mita arrestato 32enne irregolare

Con un coltello ha rapinato un passante al Parco Mita ed è stato poi arrestato. Nella giornata di lunedì la Polizia di Stato di Faenza ha tratto in arresto per rapina un cittadino di marocchino di trentadue anni che, mentre si aggirava all’interno del parco Mita, aveva minacciato con un coltello un passante, derubandolo di alcuni acquisti che aveva appena fatto e di una quarantina di euro. L’intervento tempestivo degli operatori del Commissariato, sulla base della descrizione dell’autore del fatto fornita dalla vittima, ha permesso di rintracciare immediatamente il presunto autore della rapina che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quanto sottratto alla vittima, del coltello e di un’ulteriore lama da cucina, tutto poi sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

