Passa col taxi davanti alla Questura di Siracusa e scatta il controllo trovata droga per 600mila euro

Notizie.virgilio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due quarantenni arrestati a Siracusa per traffico di droga: fermati su un taxi, trasportavano oltre 5 kg di cocaina dal valore di 600.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

passa col taxi davanti alla questura di siracusa e scatta il controllo trovata droga per 600mila euro

© Notizie.virgilio.it - Passa col taxi davanti alla Questura di Siracusa e scatta il controllo, trovata droga per 600mila euro

In questa notizia si parla di: passa - taxi

Passa col taxi davanti alla Questura di Siracusa e scatta il controllo, trovata droga per 600mila euro; Taxi carico di cocaina fermato davanti alla Questura, due arresti a Siracusa; Siracusa. Di notte, su un taxi, davanti alla Questura con quasi 6 kg. di cocaina, arrestati.

passa taxi davanti questuraPassa col taxi davanti alla Questura di Siracusa e scatta il controllo, trovata droga per 600mila euro - Due quarantenni arrestati a Siracusa per traffico di droga: fermati su un taxi, trasportavano oltre 5 kg di cocaina dal valore di 600. Da virgilio.it

passa taxi davanti questuraTaxi carico di cocaina fermato davanti alla Questura, due arresti a Siracusa - In carcere due 40enni già noti agli investigatori che, insospettiti della corsa notturna, hanno perquisito il mezzo, trovando 5,7 kg di droga ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Passa Taxi Davanti Questura