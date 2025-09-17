Un accordo strategico tra due importanti realtà. Il Perugia annuncia una nuova partnership con l’ Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”. "Un’intesa che unisce due realtà simbolo del territorio, con l’obiettivo comune di valorizzare l’ Umbria a livello nazionale e internazionale. La collaborazione nasce dalla volontà condivisa di promuovere il legame tra sport, mobilità e territorio, mettendo in rete le eccellenze locali e contribuendo allo sviluppo del brand Umbria", scrive il Perugia. "Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso con un partner strategico per la crescita e la visibilità del nostro club – spiega il dg Borras –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Partner. Nasce l’intesa tra il club e l’aeroporto dell’Umbria. Accordo strategico per valorizzare il territorio