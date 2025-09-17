Partita tra vecchie glorie | muore in campo a 41 anni l’ex capitano della Stella Rossa Dejan Milovanovic

Una tragedia ha colpito il calcio serbo: Dejan Milovanovic, ex centrocampista della nazionale e capitano della Stella Rossa di Belgrado, è morto improvvisamente a soli 41 anni durante una partita tra le vecchie glorie del club biancorosso e quelle del PKB, squadra minore della capitale. Milovanovic, che in carriera aveva vestito anche la maglia del Lens in Francia, si è accasciato sul terreno di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

