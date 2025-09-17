Partita tra vecchie glorie | muore in campo a 41 anni l’ex capitano della Stella Rossa Dejan Milovanovic
Una tragedia ha colpito il calcio serbo: Dejan Milovanovic, ex centrocampista della nazionale e capitano della Stella Rossa di Belgrado, è morto improvvisamente a soli 41 anni durante una partita tra le vecchie glorie del club biancorosso e quelle del PKB, squadra minore della capitale. Milovanovic, che in carriera aveva vestito anche la maglia del Lens in Francia, si è accasciato sul terreno di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: partita - vecchie
1 MEMORIAL CRISTIANA MOROSETTI ? DOMENICA 17 SETTEMBRE presso il Campo di Via XXV Aprile alle ore 17 si terrà il 1° "Memorial Cristiana Morosetti" una partita di calcio a 11 femminile con vecchie glorie della Jesina e della Vigor Senigallia pe - facebook.com Vai su Facebook
?IL CUORE IN CAMPO Partita di calcio tra il personale dell'ospedale San Bortolo di Vicenza e politici di Schio/provincia Presenti vecchie glorie del Vicenza Calcio Sab 6 settembre, ore 16 Stadio "De rigo", Magrè Ingr con donazione consapevole di 5€ per il - X Vai su X
Tragedia in Serbia: leggenda della Stella Rossa muore a 41 anni durante una partita tra vecchie glorie; Dejan Milovanovic muore in campo a 41 anni nel match di vecchie glorie: l'ex nazionale aveva segnato; Malore durante la partita benefica, il capitano delle vecchie glorie muore in campo.
Partita tra vecchie glorie: muore in campo a 41 anni l’ex capitano della Stella Rossa Dejan Milovanovic - Una tragedia ha colpito il calcio serbo: Dejan Milovanovic, ex centrocampista della nazionale e capitano della Stella Rossa di Belgrado, è morto ... Da msn.com
Dejan Milovanovic muore in campo a 41 anni nel match di vecchie glorie: l’ex nazionale aveva segnato - Tragedia nel calcio serbo: l'ex nazionale e capitano della Stella Rossa Dejan Milovanovic è crollato in campo durante una partita delle vecchie glorie ... Riporta fanpage.it