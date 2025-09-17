Partenza super per la Champions su Sky | oltre 1,7 milioni di spettatori nella prima sera

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esordio della nuova stagione europea porta a Sky numeri importanti: il match tra Juve-Borussia supera 1,1 milioni di spettatori medi, il postpartita vola oltre quota 600 mila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

partenza super per la champions su sky oltre 17 milioni di spettatori nella prima sera

© Gazzetta.it - Partenza super per la Champions su Sky: oltre 1,7 milioni di spettatori nella prima sera

In questa notizia si parla di: partenza - super

F1, GP Gran Bretagna: super Verstappen conquista la pole, passo indietro per le due Ferrari | Griglia di partenza, orario e dove vederlo in tv

ATP Toronto, troppo Zverev per Arnaldi: super partenza dell'Azzurro, ma il tedesco vince 2-1

Chivu Inter, l’allenatore ha già i suoi fedelissimi: vuole una partenza super, il piano

Partenza super per la Champions su Sky: oltre 1,7 milioni di spettatori nella prima sera; Champions, i sorteggi dei playoff LIVE; Super Champions: l'ultima giornata da urlo è su Sky.

partenza super champions skyChampions, ottimi ascolti per la partenza su Sky - Grande partenza per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo martedì in esclusiva che ottiene in total audience 1 milione 757 mila spettatori medi complessivi. Da corrieredellosport.it

Ottimi ascolti per la partenza della Champions League su Sky - Ottimi ascolti per la partenza della Champions League 2025/2026 su Sky: oltre 1 milione 750 mila spettatori medi in total audience per le partite del primo martedì in esclusiva. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Partenza Super Champions Sky