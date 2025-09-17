Parte la quinta edizione della staffetta paralimpica Obiettivo Tricolore

Dal 21 settembre al 10 ottobre 70 atleti attraverseranno l’Italia da Gallipoli a Trento: 1.790 km di sport, inclusione e memoria dell’impresa di Alex Zanardi. Lo spirito e la visione di Alex Zanardi continuano a correre sulle strade d’Italia. Domenica 21 settembre prenderà il via da Gallipoli la quinta edizione di “Obiettivo Tricolore”, la storica staffetta paralimpica ideata dal campione bolognese, che ancora oggi rappresenta un simbolo di resilienza e speranza dopo il grave incidente del 2020. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it