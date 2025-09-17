Parte a Terni un laboratorio teatrale in lingua francese organizzato da Aurore Ajalbert
Un laboratorio di teatro per imparare la lingua francese. Partirà dal 30 settembre e sarà organizzato da Aurore Ajalbert - regista francese ormai ternana d'azione - presso la Rigatteria d'Arti e Mestieri. Nel laboratorio, tramite giochi di ruolo, teatrali, improvvisazione, scoperta dell'emozione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: parte - terni
Terni, Stefano Bandecchi ‘attacca’ gli operai: “Stile comunicativo che conosciamo bene. Faremo la nostra parte”
Terni, Michele Medori: “Attacco personale da parte del vicesindaco Corridore. Impostazione costruttiva che rifugge dalle polemiche”
Terni, il ritorno dei 'vigilantes': parte il servizio di vigilanza privata sui beni comunali
Nuovo Ospedale di Terni e Progetto Stadio Clinica La diretta dalla festa DELL'ALTERNATIVA UMBRIA parte 2 - facebook.com Vai su Facebook
Parte a Terni un laboratorio teatrale in lingua francese organizzato da Aurore Ajalbert; Terni, via Cavour si anima con ‘ImproCavour’: mini festival tra teatro, cocktail e performance; Terni, iniziativa ‘ImproCavour’: “Occasione per riappropriarsi del centro e vivere la città come un palcoscenico condiviso” IL PROGRAMMA.
Terni, appuntamento al Secci con "I promessi in saldo", frutto del laboratorio teatrale che promuove l'inclusività - Appuntamento al teatro Secci giovedì 30 maggio alle 21 con "I Promessi in saldo". Secondo ilmessaggero.it
“Fimmine-Donne del Salento”, parte il laboratorio teatrale tra vita e Resistenza - La Puglia per la parità” è promosso da Improvvisart con Provincia di Lecce e l’Istituto di Culture Mediterranee. Si legge su lecceprima.it