Parte a Campobasso la nuova iniziativa C' è Posto per te

Campobasso, 17 set. (askanews) - In Molise parte l'iniziativa "C'è Posto Per Te", un'idea creata ad hoc da Sviluppo Lavoro Italia e dalla regione. Il progetto, che nasce con l'idea di permettere di trovare nuovi posti di lavoro nella regione, come raccontato dalla presidente Paola Nicastro, si svolgerà nelle giornate del 16 e 17 settembre e ha già raccolto i primi successi. "L'iniziativa nasce già da qualche mese e abbiamo fatto diverse edizioni di questa tappa, nasce con l'idea di portare i servizi ai cittadini, quindi sono le istituzioni che vanno dalle persone piuttosto che aspettare le persone che arrivano nei nostri uffici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

