Parma prendono l’auto a un genitore e scappano all’alt | 5 minorenni fermati Era un gioco

Repubblica.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tutti parmigiani residenti in città. Una ragazzina ha preso la macchina del papà e l’ha fatta guidare a un amico. Bloccati alle due di notte dalla Finanza, hanno tentato di dileguarsi a piedi per poi desistere. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Parma, prendono l’auto a un genitore e scappano all’alt: 5 minorenni fermati. “Era un gioco”

