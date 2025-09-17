Parma prendono l’auto a un genitore e scappano all’alt | 5 minorenni fermati Era un gioco
Sono tutti parmigiani residenti in città. Una ragazzina ha preso la macchina del papà e l’ha fatta guidare a un amico. Bloccati alle due di notte dalla Finanza, hanno tentato di dileguarsi a piedi per poi desistere. 🔗 Leggi su Repubblica.it
