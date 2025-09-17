Parma Juventus Under 17 2-2 Paonessa e Pipitò non bastano | i bianconeri pareggiano il secondo match di campionato

Parma Juventus Under 17 2-2, Paonessa e Pipitò non bastano: il resoconto della sfida dei giovani bianconeri. Un pareggio ricco di gol ed emozioni per la Juventus Under 17, che nella sfida casalinga contro i pari età del Parma non va oltre il 2-2. Un risultato che muove la classifica ma che, per l’andamento della gara, lascia forse un pizzico di amaro in bocca ai giovani bianconeri, protagonisti comunque di una prestazione di carattere. A mettere la firma sul tabellino per la Vecchia Signora sono stati Paonessa (su assist di Brancato) e Pipitò, due dei talenti più interessanti del gruppo. La partita si è rivelata fin da subito equilibrata e combattuta, un vero e proprio botta e risposta tra due squadre ben organizzate e desiderose di imporre il proprio gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

