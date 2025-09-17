Parma Juventus Under 17 2-2 Paonessa e Pipitò non bastano | i bianconeri pareggiano il secondo match di campionato
Parma Juventus Under 17 2-2, Paonessa e Pipitò non bastano: il resoconto della sfida dei giovani bianconeri. Un pareggio ricco di gol ed emozioni per la Juventus Under 17, che nella sfida casalinga contro i pari età del Parma non va oltre il 2-2. Un risultato che muove la classifica ma che, per l’andamento della gara, lascia forse un pizzico di amaro in bocca ai giovani bianconeri, protagonisti comunque di una prestazione di carattere. A mettere la firma sul tabellino per la Vecchia Signora sono stati Paonessa (su assist di Brancato) e Pipitò, due dei talenti più interessanti del gruppo. La partita si è rivelata fin da subito equilibrata e combattuta, un vero e proprio botta e risposta tra due squadre ben organizzate e desiderose di imporre il proprio gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: parma - juventus
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights
Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv
? Gazzetta di Parma: "Per Juventus Club e Sorbolo un punto a testa al debutto" #forzasorbèl #wearesorbolobiancazzurra ? - facebook.com Vai su Facebook
I due regolamenti AIA. Sul sospetto fuorigioco l'assistente lascia finire l'azione e poi lo segnala: ma non se il fuorigioco è della Juventus. Che così fa gol e vince la partita Pronti-via, è successo ieri in Juventus-Parma. Sullo 0-0 un chiaro (o quantomeno estrema - X Vai su X
Vi racconto Cuesta alla Juve e la sua idea: perché non perdiamo palla apposta?; Under 17 Serie A e B, settima vittoria consecutiva per la capolista Juventus nel girone A: 4-2 sul Parma a Noceto; Poker in trasferta: l'Under17 supera il Parma in campionato | Juventus Giovanili.
Juventus Under 17, forza 6 a Carrara per la squadra di Grauso: Aresini, all’esordio, si prende la scena. Il racconto del match - Juventus Under 17, 2 su 2 per i ragazzi di mister Grauso: sei reti alla Carrarese e altri 3 punti in saccoccia. Scrive juventusnews24.com
Pronostico Parma-Juventus, Under 2,5 oppure Over? Ecco l'esito consigliato - Gli emiliani sono ai limiti della zona retrocessione (a tre sole lunghezze dalle due penultime ... Segnala tuttosport.com