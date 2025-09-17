Parla Manuela Bianchi | Pierina avrà giustizia Fiducia nel tribunale ed è pronta a deporre

Rimini, 17 settembre 2025 – “Ripongo la mia piena fiducia nella Corte d’Assise di Rimini, certa garante dei principi di diritto e di giustizia. Pierina merita che le sia resa piena giustizia ”. Con queste parole, Manuela Bianchi ha voluto far sentire la sua voce dopo l’avvio del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del suo condominio in via del Ciclamino. La Bianchi, legata sentimentalmente all’imputato Louis Dassilva ma anche nuora della vittima, non era presente in aula lunedì. Pur essendo persona offesa, infatti, non si è costituita parte civile e non riveste la qualità di parte processuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parla Manuela Bianchi: “Pierina avrà giustizia”. Fiducia nel tribunale ed è pronta a deporre

In questa notizia si parla di: parla - manuela

Omicidio Pierina Paganelli, il silenzio di Manuela Bianchi dopo il ritrovamento: parla l'avvocato di Dassilva

Sulla Gazzetta del Mezzogiorno si parla del progetto che a breve partirà nei teatri… https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/-gazzettamusic/1811165/manuela-blanchard-portiamo-bim-bum-bam-a-teatro-per-chi-vuole-tornare-bambino-tappa-a-lecce-ci- - facebook.com Vai su Facebook

Parla Manuela Bianchi: “Pierina avrà giustizia”. Fiducia nel tribunale ed è pronta a deporre; Pierina Paganelli, le immagini di Louis Dassilva al processo e le reazioni dei parenti della vittima; Cronaca. Rimini, processo omicidio Pierina Paganelli. Parla Saponi, il marito di Manuela Bianchi e figlio della vittima: “Matrimonio finito, ora penso solo a giustizia per mia madre”.

Parla Manuela Bianchi: “Pierina avrà giustizia”. Fiducia nel tribunale ed è pronta a deporre - La nuora della vittima, legata sentimentalmente all’imputato, sceglie di non costituirsi parte civile ma esprime pubblicamente sostegno ai magistrati, certa che il processo farà piena luce sul delitto ... Segnala msn.com

Omicidio Pierina Paganelli, Ezio Denti/ “Louis Dassilva, Manuela e Loris Bianchi tre bugiardi. Io so cose…” - Omicidio Pierina Paganelli, Ezio Denti "scagiona" Louis Dassilva ma ritiene che lui, Manuela Bianchi e Loris Bianchi siano "bugiardi". Si legge su ilsussidiario.net