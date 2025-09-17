Insultato, aggredito, processato e mandato in ospedale dagli studenti dei collettivi pro Pal durante la lezione. Al termine di un pomeriggio difficile Rino Casella, il docente vittima dell’assalto, racconta quei momenti. “Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro Pal e perché, insieme a un’altra collega, sono l’unico a essersi opposto alle scelte dell’Ateneo di non restare neutrale in questa vicenda”. Quello di Pisa, insieme a Torino, è uno degli atenei più caldi con gli studenti dei collettivi in sommossa quotidiana contro Israele e il governo ‘amico dei sionisti’ e ‘sporco del sangue del genocidio di Gaza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Parla il prof aggredito a Pisa: “Mi accusano di essere sionista solo perché non sono pro Pal”