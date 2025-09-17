Parla il prof aggredito a Pisa | Mi accusano di essere sionista solo perché non sono pro Pal
Insultato, aggredito, processato e mandato in ospedale dagli studenti dei collettivi pro Pal durante la lezione. Al termine di un pomeriggio difficile Rino Casella, il docente vittima dell’assalto, racconta quei momenti. “Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro Pal e perché, insieme a un’altra collega, sono l’unico a essersi opposto alle scelte dell’Ateneo di non restare neutrale in questa vicenda”. Quello di Pisa, insieme a Torino, è uno degli atenei più caldi con gli studenti dei collettivi in sommossa quotidiana contro Israele e il governo ‘amico dei sionisti’ e ‘sporco del sangue del genocidio di Gaza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: parla - prof
Maturità boicottata, parla il prof Maggi: «Gli studenti hanno ragione. Ipocrisia? È la scuola che promuove tutti solo per fare più iscritti»
“La scuola promuove tutti, ma gli studenti sono stanchi di essere presi in giro”: parla il prof. Andrea Maggi
“Maturità contestata? I miei studenti malati lottano per farla…”. Parla la prof che insegna negli ospedali
Il prof. Vignoli ospite di Unomattina Estate parla di anfibi rari È stato ospite della puntata di Unomattina Estate del 4 settembre 2025 il prof. Leonardo Vignoli, docente di Zoologia del Dipartimento di Scienze di Roma Tre, in quanto esperto di anfibi e anfibi r - facebook.com Vai su Facebook
Prof. pestato a Pisa perché sionista: Io vittima di un'aggressione fascista; Parla il prof aggredito a Pisa: Mi accusano di essere sionista solo perché non sono pro Pal; Blitz dei pro-Pal in aula, parla il professore aggredito. “Colpito al volto, mi davano del sionista”.
Blitz proPal all'università di Pisa, parla il prof aggredito: "Spintoni e libro strappato, poi un pugno" - Sette giorni di prognosi e una denuncia in questura per Rino Casella, docente associato di Diritto pubblico comparato. adnkronos.com scrive
Blitz pro Pal all'Università di Pisa, parla il prof. aggredito: "Quello che è successo è penoso, Gaza è un pretesto" - Rino Casella, il professore di diritto pubblico comparato vittima dell'aggressione nell'ateneo pisano: "Non voglio diventare né un bersaglio né un simbolo. Da ilfoglio.it