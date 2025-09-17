“Il cittadino non è un suddito dello Stato, è il motore principale che lo mantiene in vita, quindi se tu hai un motore devi oliarlo non distruggerlo: perché così facendo quel motore prima o poi non riuscirà più a mandare avanti l’autovettura”. Usa questa metafora Gianluca Timpone, commercialista e docente universitario, per sottolineare il rapporto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Parla Gianluca Timpone: “I contribuenti non vanno umiliati, il Fisco smetta di perseguitarli”