Parla Gianluca Timpone | I contribuenti non vanno umiliati il Fisco smetta di perseguitarli
“Il cittadino non è un suddito dello Stato, è il motore principale che lo mantiene in vita, quindi se tu hai un motore devi oliarlo non distruggerlo: perché così facendo quel motore prima o poi non riuscirà più a mandare avanti l’autovettura”. Usa questa metafora Gianluca Timpone, commercialista e docente universitario, per sottolineare il rapporto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: parla - gianluca
Parla l’ormai ex assessore di Lodi. Le dimissioni e i sassolini di Gianluca Scotti: “Mai avuto vantaggi personali”
“Sono papà di dieci maschi e una femmina. Mai usate precauzioni, ora vorremmo un’altra bimba. La vita è un dono”: parla il super papà Gianluca Pascucci
L’Atalanta parla tedesco: l’amichevole col Lipsia finisce 2-1 con un gran gol di Gianluca Scamacca
Guardiamo la vita e il futuro con occhi antispecisti: il saggio di Annamaria Rivera Ce ne parla Gianluca Felicetti, Presidente della Lega Antivivisezione Italiana nel suo blog "Animali, non bestie" quihttps://rewriters.it/guardiamo-la-vita-e-il-futuro-con-occhi-antis - X Vai su X
Elezioni regionali, Gallo: “Anche a proposito di rete ferroviaria Tridico non sa di cosa parla” https://www.giornaledicalabria.it/elezioni-regionali-gallo-anche-sulla-rete-ferroviaria-tridico-non-sa-di-cosa-parla/ Gianluca Gallo - facebook.com Vai su Facebook
Fisco, Gianluca Timpone fa il punto sul calendario delle scadenze fiscali; Timpone, il tele commercialista di Prati; Il condono tombale di Lega e M5S promette sconti dall’82 al 96%.