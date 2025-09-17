Parità di genere e inclusione | lo straordinario traguardo raggiunto da un’azienda della GDO

Parità, inclusione e diversity: sempre più aziende stanno adottando queste tre parole d’ordine nel definire la propria organizzazione. L’adozione di questi valori, infatti, da un lato risponde a un bisogno etico e a un senso di giustizia, dall’altro pone le condizioni ideali per creare un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it