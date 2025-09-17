Parità di genere e inclusione | lo straordinario traguardo raggiunto da un’azienda della GDO
Parità, inclusione e diversity: sempre più aziende stanno adottando queste tre parole d’ordine nel definire la propria organizzazione. L’adozione di questi valori, infatti, da un lato risponde a un bisogno etico e a un senso di giustizia, dall’altro pone le condizioni ideali per creare un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Parità di genere in sanità: primo premio nazionale agli Istituti Clinici Zucchi Un importante riconoscimento a un impegno concreto: gli Istituti Clinici Zucchi, hanno ricevuto il primo premio nazionale nella categoria privata della Sfida 1 del Premio DonneProtag - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo Assegno di Inclusione: contributo straordinario ADI in pagamento dal 14 agosto - Il 14 agosto partono i pagamenti del contributo straordinario aggiuntivo per i rinnovi dell’Assegno di Inclusione (ADI): lo ha comunicato l’INPS con il nuovo Messaggio n. pmi.it scrive
Assegno di Inclusione, arriva il bonus straordinario dal 14 agosto: a chi spetta e come ottenere il pagamento - Dal prossimo 14 agosto partono i pagamenti del contributo straordinari per i beneficiari dell’Assegno di inclusione: l’obiettivo del bonus, di circa 500 euro, è compensare il mese di sospensione ... Riporta fanpage.it