Paris Saint Germain-Atalanta Champions League 17-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici PSG + OVER al Parco dei Principi

Il primo avversario dell’Atalanta per la Champions League 202526 sono proprio i campioni d’Europa del PSG. Per la Dea è sicuramente uno degli inizi più difficili possibili, ma anche l’occasione per mettersi subito alla prova e vedere a che punto è il nuovo progetto targato Ivan Juric. Gli orobici hanno appena ottenuto la prima vittoria . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Psg-Atalanta: scontri a Parigi, 19 tifosi italiani fermati; Psg-Atalanta, scontri in strada a Parigi: arrestati 19 tifosi della Dea; Psg-Atalanta, arrestati 19 tifosi bergamaschi: cosa è successo a Parigi a poche ore dal match di Champions League.

paris saint germain atalantaStasera Atalanta-Paris Saint Germain, cinque anni fa il precedente con Papu Gomez - Atalanta, 5 anni dopo la notte dei rimpianti di Lisbona, i bergamaschi ritrovano i francesi per inaugurare la Champions League. Riporta padovasport.tv

paris saint germain atalantaParis Saint Germain-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla - Atalanta è un match valido per la prima giornata della prima fase della Champions League 2025/2026 ... Secondo calcioatalanta.it

