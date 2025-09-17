Il primo avversario dell’Atalanta per la Champions League 202526 sono proprio i campioni d’Europa del PSG. Per la Dea è sicuramente uno degli inizi più difficili possibili, ma anche l’occasione per mettersi subito alla prova e vedere a che punto è il nuovo progetto targato Ivan Juric. Gli orobici hanno appena ottenuto la prima vittoria . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Atalanta (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. PSG + OVER al Parco dei Principi