Parcheggio Eav a Castellammare Nappi annuncia un’interrogazione
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Sapete quanto è costato il nuovo parcheggio Eav inaugurato questa settimana a Castellammare di Stabia? Ben 13 milioni di euro di fondi regionali per la realizzazione di un totale di 150 posti auto: praticamente, per ogni singolo stallo sono stati spesi circa 87mila euro!”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania. “ Sulla vicenda – prosegue l’esponente leghista – ennesimo esempio di come l’azienda regionale dei trasporti e l’Amministrazione targata De Luca e Pd da dieci anni brucino il denaro dei campani, presenterò apposita interrogazione consiliare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: parcheggio - castellammare
Inaugurato a Castellammare il parcheggio della nuova stazione Eav
#Cronaca A Castellammare di Stabia il nuovo parcheggio “Stabia Scavi”. Antonio Elefante: “87mila euro a posto auto, la truffa del secolo” - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca A Castellammare di Stabia il nuovo parcheggio “Stabia Scavi”. Antonio Elefante: “87mila euro a posto auto, la truffa del secolo” - X Vai su X
Campania, Parcheggio Eav. Nappi (Lega) annuncia interrogazione: E' mai possibile che la Regione paghi 87mila euro a posto auto?; Castellammare di Stabia, inaugurato il nuovo parcheggio della stazione Stabia Scavi e visita al cantiere della futura stazione; Parcheggio Eav a Castellammare, Nappi annuncia un’interrogazione.
Parcheggio Eav a Castellammare, Nappi annuncia un'interrogazione - L'articolo Parcheggio Eav a Castellammare, Nappi annuncia un'interrogazione proviene da OttoPagine. Secondo msn.com
Nuovo parcheggio della stazione Stabia Scavi di Castellammare - Questa mattina è stato inaugurato il nuovo parcheggio annesso alla stazione Stabia Scavi di Castellammare, alla presenza del Presidente di EAV, Umberto De Gregorio, e del Sindaco di Castellammare, Lui ... Da ansa.it