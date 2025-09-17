Parcheggio Eav a Castellammare Nappi annuncia un’interrogazione

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Sapete quanto è costato il nuovo parcheggio Eav inaugurato questa settimana a Castellammare di Stabia? Ben 13 milioni di euro di fondi regionali per la realizzazione di un totale di 150 posti auto: praticamente, per ogni singolo stallo sono stati spesi circa 87mila euro!”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania. “ Sulla vicenda – prosegue l’esponente leghista – ennesimo esempio di come l’azienda regionale dei trasporti e l’Amministrazione targata De Luca e Pd da dieci anni brucino il denaro dei campani, presenterò apposita interrogazione consiliare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

