Parata di campioni a “Lo Spino-Leggende in Salita”.

Arezzo, 17 settembre 2025 – Nomi illustri dell’automobilismo italiano a Pieve Santo Stefano per la terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita”, evento-revival in programma sabato 27 e domenica 28 settembre prossimi a Pieve Santo Stefano e lungo la provinciale 208. Un’edizione particolarmente “rievocativa”, perché cade a 60 anni di distanza dalla prima competizione, andata in scena il 5 settembre 1965 sul tracciato che in quella circostanza era di 12 chilometri e 700 metri, per poi essere accorciato a 12 e 500. La Pro Spino Team, che organizza la manifestazione assieme al club “Il Saracino” e con il prezioso contributo del collezionista casentinese Attilio Fantini, ha allora deciso di dare rilievo a questo anniversario, invitando un ex pilota di Formula Uno e altri tre personaggi che hanno firmato l’albo d’oro dello Spino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
