Papa | vicino a popolo Gaza per la pace

12.10 Dopo l'udienza generale il Papa è tornato a chiedere pace e ha espresso la sua "profonda vicinanza al popolo palestinese, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi, ancora una volta, dalle proprie terre". Applausi da Piazza San Pietro alle parole di Leone XIV. "Al cospetto dell'intera storia umana, ogni persona ha sempre dignità inviolabile da rispettare e da custodire e da custodire". Infine l'invito a pregare perché "sorga alba di pace e giustizia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it